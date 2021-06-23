СМИ: основатель McAfee найден мертвым в испанской тюрьме

Основатель американской компании McAfee Джон Макафи был обнаружен мертвым в испанской тюрьме. Незадолго до этого была обнародована информация, что Национальный суд Испании одобрил его экстрадицию в Соединенные Штаты.

Ранее Макафи был объявлен в международный розыск и задержан в 2020 году в аэропорту Барселоны, откуда он намеревался отправиться в Стамбул. В США предпринимателя обвинили в неуплате налогов. По версии следствия, подозреваемый заработал миллионы долларов на деятельности, о которой не сообщал в налоговых декларациях.

В середине месяца Макафи во время слушаний в испанском суде отказался признать свою вину по предъявленным ему статьям, указав на якобы политический характер обвинения. По информации газеты el Diario, бизнесмена нашли в его тюремной камере в Барселоне. Провести реанимацию мужчины медикам не удалось.