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СМИ: основатель McAfee найден мертвым в испанской тюрьме

Анна Берестовая
23:26 23.06.2021
Американского предпринимателя Джона Макафи нашли мертвым в тюремной камере.
СМИ: основатель McAfee найден мертвым в испанской тюрьме
© Фото: Joan Cros ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Основатель американской компании McAfee Джон Макафи был обнаружен мертвым в испанской тюрьме. Незадолго до этого была обнародована информация, что Национальный суд Испании одобрил его экстрадицию в Соединенные Штаты.

Ранее Макафи был объявлен в международный розыск и задержан в 2020 году в аэропорту Барселоны, откуда он намеревался отправиться в Стамбул. В США предпринимателя обвинили в неуплате налогов. По версии следствия, подозреваемый заработал миллионы долларов на деятельности, о которой не сообщал в налоговых декларациях.

В середине месяца Макафи во время слушаний в испанском суде отказался признать свою вину по предъявленным ему статьям, указав на якобы политический характер обвинения. По информации газеты el Diario, бизнесмена нашли в его тюремной камере в Барселоне. Провести реанимацию мужчины медикам не удалось.

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