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Минэкономразвития пересмотрит перечень моногородов

Ян Брацкий
03:23 02.06.2021
Инициатива вызвана тем, что некоторые из моногородов стали населенными пунктами с более устойчивой экономикой.
Минэкономразвития пересмотрит перечень моногородов
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости
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Минэкономразвития России ведет работу над пересмотром перечня моногородов, многие из которых стали территориям с более устойчивой экономикой. Об этом сообщила главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, гендиректор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

«Вопрос о пересмотре перечня стоит давно. Эту работу проводит министерство экономического развития. Мы будем работать по тому перечню, который определит правительство», - сказала Макиева в интервью РИА Новости.

Моногородом называется населенный пункт, не менее 20 процентов населения которого заняты на градообразующем предприятии. Весной в Совете Федерации заявили, что пересмотрят количество таких городов с 319 до 200.

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