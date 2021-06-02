Минэкономразвития пересмотрит перечень моногородов

Минэкономразвития России ведет работу над пересмотром перечня моногородов, многие из которых стали территориям с более устойчивой экономикой. Об этом сообщила главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, гендиректор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

«Вопрос о пересмотре перечня стоит давно. Эту работу проводит министерство экономического развития. Мы будем работать по тому перечню, который определит правительство», - сказала Макиева в интервью РИА Новости.

Моногородом называется населенный пункт, не менее 20 процентов населения которого заняты на градообразующем предприятии. Весной в Совете Федерации заявили, что пересмотрят количество таких городов с 319 до 200.