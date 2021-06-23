На Лукомльской ГРЭС в Белоруссии произошел пожар
Из-за пожара на белорусской ГРЭС нарушено электроснабжение в двух областях страны.
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В Белоруссии на Лукомльской ГРЭС произошел пожар, на место выехали пожарные подразделения. Об этом сообщает агентство БелТА.
«Подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре на Лукомльской ГРЭС», - цитирует агентство сообщение МЧС страны.
Отмечается, что загорелась одна из секций трансформаторной станции. По данным агентства, из-за пожара нарушено электроснабжение в Могилевской и Витебской областях.