В стране и мире На Лукомльской ГРЭС в Белоруссии произошел пожар Алексей Курильченко Из-за пожара на белорусской ГРЭС нарушено электроснабжение в двух областях страны. © Фото: VITEBSK.ENERGO.BY Читайте нас на: В Белоруссии на Лукомльской ГРЭС произошел пожар, на место выехали пожарные подразделения. Об этом сообщает агентство БелТА. «Подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре на Лукомльской ГРЭС», - цитирует агентство сообщение МЧС страны. Отмечается, что загорелась одна из секций трансформаторной станции. По данным агентства, из-за пожара нарушено электроснабжение в Могилевской и Витебской областях. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика