Герасимов: Россия рассматривает Мали, как перспективного партнера

Россия рассматривает Мали как перспективного партнера и рассчитывает на повышение эффективности борьбы с террористическими организациями в Западной Африке. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов во время переговоров с прибывшим в Москву министром обороны Республики Мали Садио Камарой.

«Высоко ценим стремление руководства Мали к развитию всесторонних отношений между нашими государствами, в том числе в военной области. Рассчитываем на ваш личный вклад в укрепление двусторонних связей», - отметил Герасимов.

Первый заместитель министра обороны РФ выразил уверенность, что данные меры будут способствовать повышению эффективности борьбы с террористическими организациями в Западной Африке, так как их активность на континенте с каждым годом только усиливается.

«Рассматриваем Республику Мали в качестве одного из наших перспективных партнеров на Африканском континенте и подтверждаем заинтересованность в укреплении сотрудничества», - заявил Герасимов.

Руководитель Генштаба ВС РФ отметил, что это первый визит Камары в Россию в ранге министра обороны Мали. Садио Камара рассчитывает, что участие военной делегации из его страны в Московской конференции по международной безопасности «позволит решить ряд проблем и будет способствовать разрешению ряда конфликтов на планете».