«Намеренный шаг»: на что рассчитывает НАТО, отправляя эсминец Британии на территорию РФ

Пролет вблизи эсминца Ее величества, у которого на борту управляемое ракетное оружие. Корабль преследует российский пограничный сторожевик. Вышедший из Одессы британский эскадренный миноносец Defender на три километра вторгся в территориальные воды нашей страны в район мыса Фиолент в Крыму. Это произошло в 11:52. На предупреждения российских военных и пограничников экипаж не реагировал. Менее чем через четверть часа российским силам пришлось открыть огонь.

«В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО Defender. В 12.23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО Defender покинул границы территориального моря Российской Федерации», - сообщили в российском Минобороны.

Настолько наглого поведения со стороны моряков стран НАТО в Черном море до сих пор наблюдать еще не доводилось. Несмотря на то, что корабли Альянса там появляются регулярно. Но выпроваживать непрошенных гостей фугасными авиабомбами нашим летчикам пришлось впервые.

После случившегося британского военного атташе вызвали для объяснений на Фрунзенскую набережную. В Минобороны потребовали расследовать действия экипажа, и назвали их нарушением морской конвенции ООН. Британского посла ждут для разъяснений на Смоленской площади.

«Минобороны уже дало профессиональную оценку опасным действиям "Дефендера". Хотела бы добавить, что мы квалифицируем это как грубую провокацию, которая противоречит международному праву и российскому законодательству. Также хотела бы сообщить, что в МИД вызовем британского посла», - сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Бдительность российской береговой охраны натовские моряки начали проверять заблаговременно. По сообщениям автоматической онлайн-системы слежения все тот же Defender и фрегат Королевского флота Нидерландов Evertsen в ночь на 19 июня направились из Одессы прямиком в главную базу российского Черноморского флота в Севастополе. На самом деле это было сражение в киберпространстве. Корабли не покидали причалов, а данные трекинга были подменены. Теперь, когда Defender все же решил повторить свой виртуальный маневр наяву, его встретили во всеоружии.

В британском Минобороны поспешили заявить, что сведения о предупредительных выстрелах - якобы российская дезинформация. Но выстрелы услышал корреспондент BBC Джонатан Биль, находившийся на борту эсминца, и рассказал это в эфире.

«Корабль преднамеренно зашел в территориальные воды Крыма. Это был намеренный шаг. Около 20 российских самолетов пролетело над кораблем над Черным морем, были слышны предупредительные выстрелы. Они были за пределами досягаемости судна», - рассказал журналист.

Активность военных моряков НАТО в Черном море в последнее время значительно возросла. В российском военном ведомстве отмечают, предстоящие морские учения Sea Breeze, которые должны стартовать 28 июня могут быть использованы силами НАТО для поставок новейших вооружений на Украину. В маневрах задействуют более 40 тысяч военнослужащих и 40 кораблей. Крупнейшие за 30 лет сухопутные маневры Defender Europe в этом году проходят на территории сразу 12 стран Восточной Европы. Реализуется и концепция «4 по 30» - тридцать кораблей, авиаэскадрилий и механизированных батальонов НАТО должны быть приведены в полную боеготовность в течение тридцати дней.

США начали развертывание в Польше наземного аналога морского противоракетного комплекса Aegis. Это элемент системы ПРО. Используемые там пусковые установки позволяют превратить оборонительное оружие в наступательное - огромного радиуса действия.

«Это универсальные системы, можно запускать как крылатые ракеты, так и противоракетные установки. Это провокация, это нарушение договоренности по неразвертыванию систем ракет большой дальности на территории Европы», - отметил директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Точно такая же база про уже построена в Румынии. База в Редзиково на севере Польши строится начиная с 2016 года, там уже развернут радар и система управления огнем. Теперь появятся и 12 корабельных пусковых установок. Но, похоже, в самой Польше, далеко не все рады, американским гостям.

«Эта база в Редзиково нужна нам как еще одна дыра в дупле. Она предназначена для борьбы с межконтинентальными баллистическими ракетами, но на Польшу никто не нападает. Мы никогда не узнаем, что на самом деле стоит в пусковых установках MK 41. Москва, конечно, уже нацелила на Редзиково немало ракет и сделала его приоритетной целью для авиации», - считают жители Польши.

Наращивание военного потенциала НАТО вблизи наших границ беспокоит и Москву. Наша страна постоянно выходит на партнеров с предложениями по деэскалации, но пока страны Альянса молчат. Чтобы к нашим призывам все-таки прислушались, Россия не прекращает разработку систем вооружения, которые способны преодолеть любую из существующих систем ПРО.