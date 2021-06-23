Герасимов: Россия готова развивать военно-техническое сотрудничество с Саудовской Аравией

Прибытие военной делегации из Саудовской Аравии на Московскую конференцию по международной безопасности является подтверждением курса на развитие сотрудничества с Россией. Об этом заявил в ходе встречи с представителями вооруженных сил арабского государства начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

«Настроены на поступательное развитие двустороннего взаимодействия по всему спектру вопросов в военной и военно-технической сферах, представляющих взаимный интерес. Рассматриваем участие вашей делегации в работе IX Московской конференции по международной безопасности как подтверждение курса Саудовской Аравии на дальнейшее развитие сотрудничества с Россией», - заявил Герасимов.

В свой очередь начальник Генштаба ВС Саудовской Аравии Файяд бен Хамад Аль-Рувейли поблагодарил российскую сторону за теплый прием и обозначил ряд вопросов для обсуждения.