СМИ: более 50 человек погибло в результате авиаудара в Эфиопии

В результате авиаудара в регионе Тыграй в Эфиопии погиб по меньшей мере 51 человек, более 100 пострадали, еще 33 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, взрыв раздались в городе Тогога, где образовалось большое скопление людей в «базарный день». Правительство страны обвинило в произошедшем оппозицию.

В конце прошлого года в эфиопской деревне Бекодзи, располагающейся в относительной близости к Судану, погибло 222 человека. По данным СМИ, массовая гибель людей произошла в результате межэтнического конфликта.