Фомин обсудил вопросы контроля над вооружениями с главой женевского центра политики безопасности
Замминистра обороны обсудил с главой женевского центра вопросы контроля над вооружениями.
© Фото: Минобороны РФ
Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и глава женевского центра политики безопасности Томас Гремингер обсудили контроль над вооружениями на встрече в ходе Московской конференции по международной безопасности.
Фомин «подтвердил заинтересованность российского военного ведомства к открытому обсуждению имеющихся проблем безопасности с зарубежными партнерами и экспертным сообществом».
Стороны обменялись мнениями по ситуации в Европе и мире, вопросам контроля над вооружениями и перспективам дальнейшего взаимодействия.