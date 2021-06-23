Армия MCIS-2021 Фомин обсудил вопросы контроля над вооружениями с главой женевского центра политики безопасности Алексей Курильченко Замминистра обороны обсудил с главой женевского центра вопросы контроля над вооружениями. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и глава женевского центра политики безопасности Томас Гремингер обсудили контроль над вооружениями на встрече в ходе Московской конференции по международной безопасности. Фомин «подтвердил заинтересованность российского военного ведомства к открытому обсуждению имеющихся проблем безопасности с зарубежными партнерами и экспертным сообществом». Стороны обменялись мнениями по ситуации в Европе и мире, вопросам контроля над вооружениями и перспективам дальнейшего взаимодействия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика