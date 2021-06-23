Шойгу предложил партнерам из ОДКБ обсудить ситуацию в Афганистане

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с коллегами из ОДКБ, которая прошла в рамках Московской международной конференции по безопасности, предложил обсудить ситуацию в Афганистане.

«Мы не очень верим в то, что там будут мир и спокойствие. 20 лет присутствия контингента НАТО на этой территории не привели к тому, чтобы в Афганистане удалось добиться стабильности. Поэтому ведем консультации с нашими коллегами из Узбекистана, Таджикистана, с вами, киргизскими друзьями», - заявил Шойгу.

Министр обороны РФ поблагодарил своего коллегу - главу оборонного ведомства Казахстана Нурлана Ермекбаева за то, что тот нашел возможность в условиях пандемии посетить Москву и принять участие в IX Московской конференции по международной безопасности. Шойгу отметил, что Казахстан является основным стратегическим союзником и важнейшим партнером России.