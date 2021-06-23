Диктор Виктор Балашов умер на 97-м году жизни

Советский и российский теле- и радиоведущий, народный артист РФ Виктор Балашов умер в возрасте 96 лет.

Знаменитый диктор ЦТ 12 апреля 1961 года первым озвучил в телевизионном эфире новость ТАСС о полете Юрия Гагарина в космос.

Виктор Балашов родился 24 декабря 1924 года в Москве. Он участвовал в Великой Отечественной войне, а в 1944 году прошел отборочный конкурс и был принят на Всесоюзное радио диктором-практикантом.

Профессиональному мастерству Балашов начинал учиться у Юрия Левитана. После этого работал диктором Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Известен в качестве ведущего передач «Время», «Победители», «Огонек» и других.