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Доступ разрешен: как в России будут работать «антиковидные зоны»

Алексей Курильченко
Россина Бодрова
19:55 23.06.2021
После решения ввести систему QR-кодов для посещения «бесковидных кафе» в Москве, подобную идею решили взять на вооружение и регионы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Столица готовится к новому формату существования. Теперь к понятиям «фейс-контроль» и «дресс-код» добавится еще одно - «ковид-идентификация». Об этом на совещании с президентом докладывает мэр Москвы Сергей Собянин.

«Было принято решение об ограничении ресторанов, кафе, гражданам которые не прошли вакцинацию, у которых нет ПЦР-тестов, отрицательных, и которые переболели ковидом. Это тоже дополнительный стимул к вакцинации, с другой стороны, явно ограничительная мера, которая способствует разобщению граждан и снижению темпа роста заболеваемости», - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Правила распространяются как на закрытые помещения, так и на веранды. Получить пропуск в виде QR-кода москвичи смогут на сайте мэра Москвы. В разделе «цифровой сертификат» или в личном кабинете. Услуга доступна и для тех, кто проживает в других городах - достаточно заполнить анкету на этом же портале. Рестораторы к суровым условиям привыкли и готовы на все, чтобы сохранить бизнес.

«Мы за то, чтобы апробировать первыми все самое новое, я уверен, что рано или поздно будет результат, который нас удовлетворит и вернет бизнес в прежнее русло», - отметил менеджер ресторана Николай Барабанов.

На все три электронных документа - свой срок годности. У сертификата «вакцинированного» - год. У теста ПЦР - 72 часа. Статус «Переболел» будет считаться действительным 6 месяцев. Причем тесты принимают только из московских лабораторий. Классический QR-код в электронном сертификате позволит гостю отдохнуть как в старые добрые доковидные времена.

«Посетитель может находиться у нас в ресторане без соблюдений ограничительных мер, без маски, без перчаток, нарушать социальную дистанцию и находиться до утра, то есть режим ограничения до 23:00 на данные рестораны не распространяется», - рассказала  представитель ресторанного холдинга Елена Попова.

На Москву ориентируются и регионы. Популярные туристические направления эпохи пандемии тоже перестраиваются. Бронь в гостинице станет доступна только при подтверждении отсутствия инфекции - в Мурманске, например, принимают в бумажном виде. В Сочи - тотальная дезинфекция: за два месяца черноморское побережье приняло почти миллион отдыхающих. Для туристов создают все условия - вплоть до мобильной вакцинации.

«Мобильных передвижных пунктов на территории олимпийского парка два и мы здесь - это третий мобильный пункт, вакцины достаточно», - отметила главный врач поликлиники Сочи Ульяна Катриченко.

Разгрузить юг России помогут открытые границы с «проверенными» странами - и Турция вновь в этом числе. Инспекцию провела мониторинговая комиссия из представителей Роспотребнадзора, Миндзрава и Ростуризма.

«Смотрели гостиницы, смотрели аэропорт, смотрели больницы, смотрели то, как организовано ПЦР-тестирование, смотрели как организована доставка больных в медицинские организации», рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Свободными от COVID-19 в скором времени могут стать театры и концертные залы. Пока их заполняемость не более 500 человек - и если столичный эксперимент с QR-кодами сработает, ограничительные оковы сбросит и культурная жизнь.

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