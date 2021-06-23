Армия MCIS-2021 Шойгу отметил особое значение активизации контактов с Минобороны Катара Алексей Курильченко Министр обороны РФ провел переговоры с главой оборонного ведомства Катара. © Видео: Минобороны РФ © Фото: MOD Russia via Globallookpress.com Читайте нас на: Россия придает особое значение активизации контактов с оборонным ведомством Катара, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с заместителем председателя Совета министров - министром по вопросам обороны Катара Халедом бен Мухаммадом аль-Аттыйей. «Принимая во внимание значительную роль Катара в арабском мире, придаем особое значение активизации контактов между оборонными ведомствами наших стран. Уверен, что сегодняшняя встреча будет способствовать росту взаимопонимания и укреплению дружественных связей между нашими странами», - сказал Шойгу. Он поблагодарил делегацию Катара за визит. По словам Шойгу, Московская конференция по международной безопасности стала традиционной площадкой для встреч министров обороны разных стран - здесь имеются все возможности, чтобы обменяться мнениями по самым острым вопросам и текущим проблемам региональной безопасности. В свою очередь глава военного ведомства Катара поблагодарил Шойгу за прием. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика