Консульству Франции в Москве торжественно передали останки генерала Гюдена

В Московском музее войны 1812 года прошла торжественная церемония передачи консульству Франции останков одного из ближайших сподвижников Наполеона - генерала Шарля Этьена Гюдена. Генерал погиб в сражении под Смоленском и долгие годы его могила считалась утраченной, теперь же он обретет вечный покой на Родине.

Прощание с любимым другом Наполеона Бонапарта - генералом Гюденом, прошло со всеми почестями: реконструкторы у музея Отечественной Войны 1812 года на Красной площади разместили белоснежный гроб, накрытый полотнищем для отдания воинских почестей. Легкий мандраж, который испытывали присутствующие и меховые шапки с перьями (плюмажем - по-французски) стали в 35-градусную жару настоящим испытанием.

Участник многих великих сражений и дальних походов французской армии Гюден дружил с Наполеоном. Умирал под Смоленском на его руках. Теперь его возвращают на родину.

«Представляете, это впервые в истории! Впервые останки генерала армии Наполеона будут возвращены во Францию, - и это будет событием года!», - прокомментировал президент Российско-французского фонда исторических инициатив Пьер Малиновский.

Битве, в которой ранили Гюдена в августе 1812 года, посвящена гравюра «Сражение у Валутинской горы». Останки военного нашли в Смоленском парке культуры под старой танцплощадкой.

Как рассказала директор департамента Российского Военно-исторического Общества Игорь Морозов, Бонапарт настолько ценил своего любимого военачальника, что при захоронении приказал его сердце перевезти во Францию и захоронить на кладбище Пер-Лашез.

Над поисками останков работала команда из нескольких институтов. Знаков почета в могиле не было, тело - искалечено. Зацепкой стало тяжелое ранение: во время сражения Гюдену оторвало ногу. Специалисты провели генетическую экспертизу, сравнив ДНК французского военачальника с ДНК его кровных родственников - матери, отца и сына.

Ранее историки считали, что Гюдена ранило осколками от пушечного ядра. Однако экспертизы показали - рядом с ним разорвалась граната. Всего при раскопках обнаружили более ста русских и французских солдат. Их перезахоронили в Вязьме и установили монумент.

«Мы прививаем интерес к истории и к историческим событиям о которых, к сожалению, многие представители молодежи даже не слышали», - рассказала вице-президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Елизавета Пескова.

Захоронение останков проведут в Пантеоне Дома инвалидов в Париже. Из посольства Франции останки генерала Гюдена будут репатриированы 13 июля. И это событие, безусловно, послужит еще большему укреплению российско-французских отношений.