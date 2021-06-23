Шойгу доложил Путину о результатах помощи крымчанам группировкой Минобороны

Ликвидация последствий природных катаклизмов в разных регионах России - одна из главных тем совещания президента страны с членами правительства. О том, как группировка Минобороны помогает жителям Крыма после разрушительных ливней, доложил Сергей Шойгу.

«Министерство обороны сформировало группировку сил, которая немедленно приступила к работе. В составе группировки - 21600 человек, 1367 единиц техники ЮВО и ВДВ. На пункте управления Черноморского флота развернут штаб по коордиации деятельности привлекаемых сил и контролю выполнения поставленных задач. Налажено взаимодействие с МЧС России, МВД, правительством Крыма, Минздравом, Росгвардией и Роспотребнадзором», - отметил Шойгу.

Он добавил, что работа ведется в 36 наиболее пострадавших населенных пунктах. Военные очистили 122 километра дорог, 23 тысячи квадратных метров фасада, 4 школы, 5 детсадов и 3 больницы. Восстановлено и очищено более 51 километра водоводов, водостоков, водоотводных каналов. Удалось вывезти более трех тысяч кубометров мусора, местному населению выдано более 320 кубометров питьевой воды.