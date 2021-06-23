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В МО заявили, что Москва видит в Никосии надежного партнера

Андрей Аркадьев
18:15 23.06.2021
Замминистра обороны РФ Александр Фомин выразил уверенность, что доверительные отношения между двумя народами и государствами позволят вместе противостоять большинству угроз.
В МО заявили, что Москва видит в Никосии надежного партнера
© Фото: Минобороны России
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Россия видит в государстве Кипре своего надежного партнера, несмотря на сложные отношения между Москвой и рядом западных стран. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин во время встречи с постоянным секретарем Минобороны Кипра Андреасом Лука.

Отношения между Россией и Кипром замглавы военного ведомства РФ назвал доверительными. Он также указал на культурную общность и духовную близость двух народов. Фомин подчеркнул, что вместе государства смогут противодействовать общим угрозам и решать региональные вопросы.

«Мы придаем очень большое значение дальнейшему развитию и укреплению двусторонних связей между нашими оборонными ведомствами», - приводит Минобороны слова Фомина.

Лука в свою очередь добавил, что Кипр поддерживает подходы к борьбе с терроризмом, которую ведет Россия.

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