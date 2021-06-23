В МО заявили, что Москва видит в Никосии надежного партнера

Россия видит в государстве Кипре своего надежного партнера, несмотря на сложные отношения между Москвой и рядом западных стран. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин во время встречи с постоянным секретарем Минобороны Кипра Андреасом Лука.

Отношения между Россией и Кипром замглавы военного ведомства РФ назвал доверительными. Он также указал на культурную общность и духовную близость двух народов. Фомин подчеркнул, что вместе государства смогут противодействовать общим угрозам и решать региональные вопросы.

«Мы придаем очень большое значение дальнейшему развитию и укреплению двусторонних связей между нашими оборонными ведомствами», - приводит Минобороны слова Фомина.

Лука в свою очередь добавил, что Кипр поддерживает подходы к борьбе с терроризмом, которую ведет Россия.