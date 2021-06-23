Кадыров заявил, что вопросы безопасности в Чечне перестали быть актуальными
Глава Чеченской республики доложил о ситуации в регионе президенту РФ в режиме видеоконференции.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным заявил главе государства, что вопросы безопасности в Чеченской республике перестали быть актуальными.
Как отметил Кадыров, сейчас акценты сместились на решение других проблем - развития экономики и социальной сферы.
«По сравнению с 2020 годом у нас имеется положительная динамика по основным социально-экономическим показателям», - заявил глава республики.
Во время совещания с главою России также была затронута тема предстоящих выборов в России.