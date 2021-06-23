Кадыров заявил, что вопросы безопасности в Чечне перестали быть актуальными

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным заявил главе государства, что вопросы безопасности в Чеченской республике перестали быть актуальными.

Как отметил Кадыров, сейчас акценты сместились на решение других проблем - развития экономики и социальной сферы.

«По сравнению с 2020 годом у нас имеется положительная динамика по основным социально-экономическим показателям», - заявил глава республики.

Во время совещания с главою России также была затронута тема предстоящих выборов в России.