Армия Стартовала подготовка к учениям «Запад-2021»: подмосковные связисты подняты по тревоге Тимур Шерзад Погрузившись в снятую с временного хранения технику, военнослужащие выдвинулись в район, намеченный для развертывания узла связи. Им предстояло организовать защищенные каналы связи. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Тревога Читайте нас на: Более шести сотен военнослужащих бригады управления танковой армии ЗВО подняты по тревоге в рамках первого этапа подготовки к совместному стратегическому учению «Запад-2021». Получив команду о приведении бригады в повышенную боевую готовность, люди получили оружие и сняли технику со временного хранения. Погрузившись в нее, военнослужащие выдвинулись в район, намеченный для развертывания узла связи. Им предстояло организовать защищенные каналы связи. В проверке боевой готовности задействовали 600 человек и 200 единиц вооружения и техники. Мероприятиями руководил командир бригады управления танковой армии ЗВО, полковник Александр Горлов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика