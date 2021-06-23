Стартовала подготовка к учениям «Запад-2021»: подмосковные связисты подняты по тревоге
Погрузившись в снятую с временного хранения технику, военнослужащие выдвинулись в район, намеченный для развертывания узла связи. Им предстояло организовать защищенные каналы связи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Тревога
Более шести сотен военнослужащих бригады управления танковой армии ЗВО подняты по тревоге в рамках первого этапа подготовки к совместному стратегическому учению «Запад-2021».
Получив команду о приведении бригады в повышенную боевую готовность, люди получили оружие и сняли технику со временного хранения.
Погрузившись в нее, военнослужащие выдвинулись в район, намеченный для развертывания узла связи. Им предстояло организовать защищенные каналы связи.
В проверке боевой готовности задействовали 600 человек и 200 единиц вооружения и техники. Мероприятиями руководил командир бригады управления танковой армии ЗВО, полковник Александр Горлов.