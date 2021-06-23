Армия MCIS-2021 Заместители глав оборонных ведомств России и Египта обсудили совместную боевую подготовку Тимур Шерзад Египетский генерал-майор отметил положительную динамику отношений между двумя странами в военной области. Также стороны отметили важность российско-египетского партнерства по обеспечению стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин и помощник главы военного ведомства Египта генерал-майор Мохамед Хасан обсудили военное сотрудничество между двумя странами. Обсуждалась, в том числе, и совместная учебно-боевая подготовка. Встреча военачальников произошла на полях IX Московской конференции по международной безопасности. Египетский генерал-майор отметил положительную динамику отношений между двумя странами в военной области. Также стороны отметили важность российско-египетского партнерства по обеспечению стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика