Заместители глав оборонных ведомств России и Египта обсудили совместную боевую подготовку
Египетский генерал-майор отметил положительную динамику отношений между двумя странами в военной области. Также стороны отметили важность российско-египетского партнерства по обеспечению стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
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Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин и помощник главы военного ведомства Египта генерал-майор Мохамед Хасан обсудили военное сотрудничество между двумя странами.
Обсуждалась, в том числе, и совместная учебно-боевая подготовка. Встреча военачальников произошла на полях IX Московской конференции по международной безопасности.
Египетский генерал-майор отметил положительную динамику отношений между двумя странами в военной области. Также стороны отметили важность российско-египетского партнерства по обеспечению стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.