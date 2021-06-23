Собянин объяснил, что ограничить посещение общепита лучше, чем закрыть его совсем

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что ограничить посещение заведений общепита лучше, чем закрыть его совсем. Столичный градоначальник отчитался о введенных им ограничениях на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Было принято вчера решение об ограничении посещения ресторанов, кафе гражданами, которые не прошли вакцинацию, у которых нет ПЦР-тестов отрицательных, сделанных в ближайшие три дня, и которые не переболели ковидом», - доложил мэр столицы главе государства.

Как отметил Собянин, данный шаг, с одной стороны, должен стать дополнительным стимулом для москвичей, чтобы пройти вакцинацию, с другой стороны - эта ограничительная мера будет способствовать «разобщению граждан и снижению темпов заболеваемости».

По словам главы правительства Москвы, лучше ввести для москвичей «пропуска» для посещения ресторанов и кафе, чем полностью ограничить работу целой отрасли экономики. Сергей Собянин предполагает, что по мере нарастания количества вакцинированных оборот торговли также будет увеличиваться.