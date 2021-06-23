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В России разработали патрон-ловушку для «умных» ракет

Тимур Шерзад
15:07 23.06.2021
Новый патрон может защищать самолет от продвинутых ракет с кинематической селекцией цели. Они способны распознавать патроны-ловушки попроще, которые отстают от самолета в силу аэродинамического сопротивления. 
В России разработали патрон-ловушку для «умных» ракет
© Фото: Ростех
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Холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» разработал новый патрон-ловушку Л376-2 «Ягель». Изделие предназначено для защиты военной авиации. Оно способно защищать самолеты от средств с оптической системой наведения в два раза эффективнее, чем существующие аналоги. Первые раз новый патрон покажут на Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2021. 

Новый патрон может защищать самолет и от продвинутых ракет с кинематической селекцией цели. Они способны распознавать патроны-ловушки попроще, которые отстают от самолета в силу аэродинамического сопротивления. 

«Новые патроны-ловушки в комплексе с продвинутыми средствами радиоэлектронной борьбы и тактическими приемами способны значительно снизить вероятность поражения боевых самолетов как зенитными, так и авиационными ракетами с оптической системой наведения, снабженными кинематической селекцией цели. Изделие в два раза превосходит иностранные аналоги по времени работы, силе излучения и степени защиты самолета. Патрон применяется на высотах до 20 000 метров, на скоростях до 1 500 км/ч. К разработке уже проявили интерес ряд иностранных партнеров», - отметили в кластере вооружений Ростеха. 

«Ягель» же отстреливается в сторону движения самолета, что позволяет обмануть ракету на финальном этапе наведения. 

Сами ловушки можно выпускать как по одной, так и все сразу. 

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