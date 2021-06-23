В России разработали патрон-ловушку для «умных» ракет

Холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» разработал новый патрон-ловушку Л376-2 «Ягель». Изделие предназначено для защиты военной авиации. Оно способно защищать самолеты от средств с оптической системой наведения в два раза эффективнее, чем существующие аналоги. Первые раз новый патрон покажут на Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2021.

Новый патрон может защищать самолет и от продвинутых ракет с кинематической селекцией цели. Они способны распознавать патроны-ловушки попроще, которые отстают от самолета в силу аэродинамического сопротивления.

«Новые патроны-ловушки в комплексе с продвинутыми средствами радиоэлектронной борьбы и тактическими приемами способны значительно снизить вероятность поражения боевых самолетов как зенитными, так и авиационными ракетами с оптической системой наведения, снабженными кинематической селекцией цели. Изделие в два раза превосходит иностранные аналоги по времени работы, силе излучения и степени защиты самолета. Патрон применяется на высотах до 20 000 метров, на скоростях до 1 500 км/ч. К разработке уже проявили интерес ряд иностранных партнеров», - отметили в кластере вооружений Ростеха.

«Ягель» же отстреливается в сторону движения самолета, что позволяет обмануть ракету на финальном этапе наведения.

Сами ловушки можно выпускать как по одной, так и все сразу.