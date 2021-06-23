В МО назвали недопустимым вмешательство стран в чужую внутреннюю политику

Россия считает недопустимым вмешиваться во внутреннюю политику других государств, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на встрече с заместителем министра обороны Венесуэлы адмиралом Александром Бастидасом на полях Московской конференции по международной безопасности.

«Мы поддерживаем усилия правительства Венесуэлы в проведении независимой политики и считаем недопустимым вмешательство других государств во внутреннюю политику», - сказал Фомин.

В ходе встречи военачальники договорились наращивать практическое взаимодействие по интересующим обе стороны направлениям.

Замминистра отметил, что Московская конференция по международной безопасности является уникальной площадкой для наращивания военных контактов и пожелал венесуэльской делегации плодотворной работы.