Три бывших сотрудника полиции приговорены к тюремным срокам за изнасилование дознавательницы в Уфе

Верховный суд Башкирии признал троих бывших полицейских виновными в изнасиловании дознавательницы в Уфе. Двое из них - полковники МВД.

Насильникам назначили наказание в виде лишения свободы, продолжительность сроков колеблется от 5,5 до 7 лет.

Фигурантами дела стали бывший начальник отдела МВД по Уфимскому району Башкирии полковник Эдуарда Матвеев, бывший глава отдела МВД по Кармаскалинскому району республики полковник полиции Салават Галиев и экс-руководитель отдела по вопросам миграции отдела МВД по Уфимскому району Павел Яромчук.

Ранее, в декабре 2019-го, Матвеева и Галиева приговорили к семи годам лишения свобода, а Яромчука - к шести. В дополнение к этому они должны были заплатить изнасилованной 3 миллиона за компенсацию морального вреда.

Но в июне 2020-го Верховный суд Башкирии оправдал Матвеева и Галиева, а Яромчуку заменили наказание на четыре года. В ноябре все еще раз изменилось - всех отправили под домашний арест, а дело решили пересмотреть. И вот теперь суд принял новое решение.