Военные инженеры трех округов завершили «Сплав памяти» в Волгограде: как это было

Сейчас мы видим, как инженерные подразделения трех военных округов и части центрального подчинения соединяются в один праздничный паром. Таким образом, акция «Сплав памяти» подходит к своему финалу. Напомню, что за почти месяц военные инженеры, прошли по рекам России пять тысяч километров.

Сама акция стартовала практически одновременно из трех городов - Мурома, Уфы и Каменск–Шахтинска, и сразу была признана уникальной. Ведь еще никогда военные инженеры на паромах не сплавлялись сразу по семи рекам, миновав более 25 шлюзов. Во время своего путешествия участники посетили свыше 25 городов, где была продемонстрирована всем желающим вся мощь инженерных войск. Однако акция, хоть и патриотическая, но для военных всегда найдутся задачи, которые нужно отработать.

«Одна из главных задач это переходы по шлюзам, вот это впервые. И по габаритам, мы до этого все эти вопросы согласовывали и мы поняли, что мы можем спокойно преодолевать такие вещи как шлюзы, а это очень сложно», - отметил Юрий Ставицкий, начальник инженерных войск России.

Надо сказать, что под впечатлением от современной техники остались и ветераны ВОВ, которые, глядя на сегодняшнее техническое оснащение вспоминали свои страшные военные годы.

«А сейчас все совсем по-другому, сейчас машины. Машина прошла и след есть, а раньше для того, чтобы танки шли, мы пузом проползали втроем, чтобы делать проход для танка», - поделился Константин Пометун, ветеран ВОВ.

Не меньше удивлялись техническому прогрессу и те, кто закончил службу в инженерно-саперных войсках сравнительно недавно.

«Российские понтонеры, наши солдаты так качественно и успешно выполнять задачи. Тем более что сегодня инженерные войска совершенствуются и совершенствуются прямо на глазах, происходят изменения и в парке, особенно в движительной системе, это наши катера», - сказал Валерий Ростовщиков, полковник запаса, герой России.

И гордиться у военных инженеров сейчас действительно есть чем.

Это на сегодняшний день главная гордость инженерных войск России, новейший буксирно-моторный катер. Его универсальность заключается в водометных двигателях, которые позволяют ему на половину своей длины, заходить даже на сушу и также быстро возвращаться на воду.

Побывать на таком произведении конструкторской мысли и не посидеть за штурвалом, такого наша съемочная группа себе позволить не могла. Катер действительно универсальный и достаточно прост в управлении, даже для тех, кто впервые в жизни садится за штурвал такой машины.

Ну а сама акция «Сплав Памяти» финишировала на Мамаевом кургане возложением цветов тем, благодаря кому сейчас над нашей страной мирное небо и до сих есть возможность развиваться инженерной и любой другой мысли.​