Путин обсудил с Хуснуллиным восстановление объектов инфраструктуры в Крыму

Президент РФ Владимир Путин обсудил с вице-премьером правительства Маратом Хуснуллиным восстановление объектов инфраструктуры в Крыму, жители которого пережили сильнейшее наводнение. О своем разговоре глава государства сообщил сам во время совещания с членами правительства РФ.

«Я разговаривал сегодня утром с Маратом Шакирзяновичем, просил его тоже подключиться к работе, связанной с оценкой ущерба и организацией работы по восстановлению объектов, которые нуждаются в ремонте», - сказал Путин.

Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, в результате оказались подтопленными Керчь, Ялта, Феодосия, Ленинский и Кировский районы Крыма.