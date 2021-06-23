Су-30СМ ВВО сопроводил американский самолет-разведчик над Охотским морем

Сегодня российские средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушную цель, приближающуюся к границам России со стороны Охотского моря.

Для ее опознания и недопущения нарушения границы был поднят в воздух истребитель Су-30СМ из состава дежурных сил Восточного военного округа по ПВО.

Экипаж истребителя идентифицировал цель, как стратегический самолет-разведчик ВВС США RC-135. После чего сопроводил его над акваторией Охотского моря.

Когда американский самолет развернулся, истребитель отправился на аэродром базирования. Полет Су-30СМ выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Нарушения границы России не допущено.