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Главный инспектор ОАТИ Москвы рассказал о рейдах по выявлению нарушений мер против COVID-19 в заведениях

Анна Берестовая
01:41 23.06.2021
Представитель Объединения административно-технических инспекций Москвы рассказал о борьбе с нарушениями антиковидных запретов в столице.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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Главный инспектор Объединения административно-технических инспекций города Москвы Сергей Михайлов рассказал, как в столице проводится мониторинг нарушений мер против распространения COVID-19 различными заведениями. По его словам, в настоящее время за сутки инспекторским составом ОАТИ обследуется 2-3 улицы центрального округа города.

«Шестнадцать-тридцать заведений в день - мы проводим обследование», - обозначил специалист.

В результате одного из последний рейдов, осуществленных инспекторами ОАТИ совместно с полицией Москвы было выявлено два заведения с нарушениями противоэпидемических правил, связанных с антиковидными мерами. В данных точках на улице Лесной и Бутырской посетители могли заказать кальян, что на данный момент запрещено в столице.

«К данным заведениям будут применены антиковидные санкции», - указал главный инспектор.

Михайлов также добавил, что сейчас в городе еще присутствуют заведения, работающие после 23.00, хотя большинство владельцев бизнеса относятся к мерам, объявленным градоначальником Сергеем Собяниным, исполнительно и добросовестно. Он выразил надежду, что с выходом нового указа мэра Москвы №35 ситуация полностью нормализуется.

Ранее сообщалось, что в рамках указа главы Москвы Сергея Собянина от 22 июня 2021 года на территории города посещение заведений общепита будет разрешено лишь гражданам, имеющим защиту от коронавирусной инфекции. Допускаться будут посетители, переболевшие COVID-19 за последние полгода, имеющие отрицательный тест ПЦР максимум трехдневной давности или прошедшие вакцинацию.

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