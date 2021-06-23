У берегов Сахалина заметили белую акулу

Жители Сахалина заметили акулу в акватории Татарского пролива Японского моря. Рыбакам в районе Холмского порта удалось снять на видео хищницу, которая плыла у поверхности воды. Видеокадры с места инцидента были опубликованы в соцсети.

По мнению очевидцев, перед ними оказалась небольшая белая акула, которая обычно не водится в прибрежных водах Сахалина.

Согласно оценкам рыбаков, размер замеченной ими особи составил около двух метров. В свою очередь, комментирующие видеозапись пользователи усомнились, что речь идет о белой акуле. По мнению большинства, на кадры попала постоянная обитательница Японского моря сельдевая акула.