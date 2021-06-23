Замминистра обороны Фомин заявил о хрупкости нашего мира

Замминистра обороны России Александр Фомин заявил о хрупкости нашего мира. Он сделал это на IX Московской международной конференции по безопасности.

«Мир очень хрупок и хорошо, что мы все вместе с вами собираемся и обсуждаем вопросы, связанные с безопасностью, с миром во всем мире, очень важные для всей планеты», - сказал Фомин на переговорах с замминистра обороны Мексики.

Мексиканец также отметил, что его страна заинтересована в развитии многосторонних взаимовыгодных отношений ради международной безопасности.

Он добавил, что Мексика ценит дружественные отношения с Россией. Прошедшие переговоры подтвердили обоюдный настрой на развитие как диалога, так и практического взаимодействия.