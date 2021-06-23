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Белград поучаствует в создании памятника сербским воинам на Аллее союзников в Кубинке

Андрей Аркадьев
13:01 23.06.2021
На Аллею союзников была перенесена горсть сербской земли с захоронения освободителей Белграда.
Белград поучаствует в создании памятника сербским воинам на Аллее союзников в Кубинке
© Фото: imago stock&people, Globallookpress
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Сербия поучаствует в создании памятника сербским воинам на Аллее союзников в подмосковной Кубинке, сообщил министр обороны Сербии Небойша Стефанович на встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу на полях Московской конференции по международной безопасности.

«Я бы хотел сфокусироваться на нескольких важных темах. Что касается нас, мы воодушевлены парком "Патриот" и величественными храмом Вооруженных сил РФ. Мне очень приятно, что там есть часть, посвященная Сербии, освобождению Сербии от нацизма», - сказал Стефанович.

Он отметил, что туда была перенесена горсть сербской земли с захоронения освободителей Белграда.

«Я думаю, это очень важно. Мы заинтересованы участвовать в строительстве памятника сербским воинам (на Аллее союзников). Разумеется, я думаю, мы найдем способ, каким образом мы будем участвовать в этой части комплекса. Для нас это будет большая честь», - подчеркнул Стефанович.

Аллея союзников, посвященная тем, кто плечом к плечу с советским народом победил нацизм, была открыта в подмосковной Кубинке накануне. В благодарность за весомый вклад Китая и Монголии в победу она открылась скульптурными композициями, посвященными бойцам двух государств. По словам Шойгу, на Аллее союзников появятся памятники французам из авиаполка «Нормандия-Неман», американским военным, которые принимали участие в войне еще до открытия Второго фронта, и всем тем, кто имеет полное право праздновать эту победу.

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