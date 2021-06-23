Армия MCIS-2021 ГРУ: США развернут гиперзвуковые ракеты дальностью 5500 километров к 2028 году Тимур Шерзад Также он добавил, что к ним добавятся подразделения, которые будут способны проводить кибероперации. © Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress Читайте нас на: Западная часть Тихого океана, а именно японский остров Ио (около 1200 километров от Токио), станет место базирования американских гиперзвуковых ракет с дальностью 5500 километров. Об этом на IX Московской международной конференции по безопасности заявил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков. Также он добавил, что к ним добавятся подразделения, которые будут способны проводить кибероперации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика