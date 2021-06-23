ГРУ: США развернут гиперзвуковые ракеты дальностью 5500 километров к 2028 году
Также он добавил, что к ним добавятся подразделения, которые будут способны проводить кибероперации.
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Западная часть Тихого океана, а именно японский остров Ио (около 1200 километров от Токио), станет место базирования американских гиперзвуковых ракет с дальностью 5500 километров.
Об этом на IX Московской международной конференции по безопасности заявил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков.
Также он добавил, что к ним добавятся подразделения, которые будут способны проводить кибероперации.