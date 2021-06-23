Ярмольник рассказал о вкладе Лысенко в телевидение
Прощание с российским тележурналистом Анатолием Лысенко проходит сегодня, 23 июня, в телецентре «Останкино».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Global Look Press
Актер и телеведущий Леонид Ярмольник посетил церемонию прощания с тележурналистом Анатолием Лысенко.
«Я смотрел то телевидение, которое шло по тому пути, который наметил Анатолий Григорьевич. Я думаю, сейчас мы немножко заблудились», - отметил Ярмольник.
Телеведущий подчеркнул, что, как только стал профессиональным артистом, телевидение уже стало таким, каким его делал Лысенко.
«Я рад, если я в этом как-то принимал участие и помогал ему сделать то, что он хотел», - добавил телеведущий.
Прощание с российским тележурналистом Анатолием Лысенко проходит сегодня, 23 июня, в телецентре «Останкино». Тележурналист скончался в воскресенье, 20 июня, на 85-м году жизни. Причиной его смерти стал инсульт.