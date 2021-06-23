Армия MCIS-2021 ГРУ: США пугают партнеров угрозами из Китая и Северной Кореи, чтобы продавать оружие Тимур Шерзад Начальник Главного управления добавил, что поставки вооружения и техники позволяют Вашингтону расширить масштабы регионального влияния. © Фото: U.S. Army Читайте нас на: Американцы пытаются увеличить продажи продукции своего военно-промышленного комплекса, пугая партнеров партнеров угрозами из Китая и Северной Кореи. Об этом заявил начальник Главного управления Генштаба ВС России адмирал Игорь Костюков. «Одновременно Белый дом целенаправленно использует тезис о возрастании китайской и северокорейской угроз для подталкивания своих партнеров к приобретению продукции американского ВПК. За счет поставок вооружения и военной техники Вашингтон расширяет масштабы регионального влияния», - сказал он. Адмирал озвучил эту мысль на проходящей 22-24 июня IX Международной конференции по безопасности. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика