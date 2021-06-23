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В ГРУ заявили, что США пытаются вовлечь Индию в новый военный альянс в АТР

Андрей Аркадьев
12:36 23.06.2021
Также США пугают партнеров угрозами из Китая и Северной Кореи, чтобы они приобретали продукцию американского ВПК.
В ГРУ заявили, что США пытаются вовлечь Индию в новый военный альянс в АТР
© Фото: Sudipta Das, Keystone Press Agency, Globallokpress
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Соединенные Штаты Америки пытаются вовлечь Индию в новый военный альянс в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ адмирал Игорь Костюков.

«Соединенные Штаты форсированно создают антикитайскую коалицию на основе так называемого "четырехстороннего диалога по безопасности". Помимо Австралии и Японии, особое значение придается вовлечению в этот формат Индии, которая традиционно самостоятельно выстраивает свою внешнюю политику», - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, США также пугают партнеров угрозами из Китая и Северной Кореи, чтобы они приобретали продукцию американского ВПК.

Костюков отметил, что США создали в Азиатско-Тихоокеанском регионе  крупнейшую группировку. Так, количество американских военных составляет 400 тысяч человек, имеются более 200 объектов, включая 50 военных баз.

Четырехсторонний диалог по безопасности — международный стратегический диалог, реализуемый США, Японией, Австралией и Индией, который подразумевает проведение регулярных встреч по проблематике безопасности. Дипломатические и военные соглашения первого диалога, который проходил на фоне крупных военных учений, были направлены на сокращение влияния Китая в регионе Индийского и Тихого океанов. Китайская сторона выступила против четырехстороннего диалога.

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