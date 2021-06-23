Министры обороны России и Сербии отметили успешное развитие военного сотрудничества

Взаимодействие России и Сербии в военной области вышло на принципиально новый уровень, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с заместителем председателя правительства, главой военного ведомства Сербии Небойшей Стефановичем на полях Московской конференции по международной безопасности.

«Сегодня наше взаимодействие в военной области вышло на принципиально новый уровень. В текущем году у оборонных ведомств России и Сербии насыщенная программа совместных мероприятий», - сообщил Шойгу.

Он поблагодарил министра обороны Сербии, для которого это первый визит в Россию, за участие в работе конференции.

«Признательны за решение участвовать в работе IX Московской конференции по международной безопасности. В лице Белграда видим проверенного временем надежного друга, партнера и единомышленника», - сказал российский министр.

В свою очередь Стефанович отметил динамичное развитие военного сотрудничества двух стран. Он напомнил о прошедших совместных учениях двух стран.

«Мы были впечатлены вашими спецназовцами, их очень эффективной работой. И мне очень приятно, что наше сотрудничество находится на исключительно высоком уровне», - подчеркнул глава сербского оборонного ведомства.

Он напомнил, что Сербия привержена своему курсу военного нейтралитета и хотела бы и дальше развивать сотрудничество с Россией в военной сфере.

Также Стефанович выразил благодарность Российской армии за помощь Сербии в борьбе с коронавирусом.