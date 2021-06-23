В Алжире заявили о благодарности России за помощь в укреплении оборонного потенциала

Алжир благодарен России за укрепление оборонного потенциала и помощь в противостоянии угрозам на фоне ухудшающейся мировой обстановки. Об этом заявил начаштаба Национальной народной армии республики генерал Саид Шанегриха.

«Еще раз хочу подтвердить, что память алжирского народа будет всегда хранить благодарность Советскому Союзу, Российской Федерации за поддержку, которую вы предоставили нашей национальной армии в развитии оборонных возможностей и потенциала. А также - в противостоянии различным вызовам на фоне ухудшения общей обстановки», - сказал он на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу на полях IX Московской международной конференции по безопасности.

Шангериха отметил, что Алжир играет центральную роль для континентальной безопасности и стабильности в Африке. Он отметил наиболее серьезные кризисные факторы в регионе - обстановку в таких странах, как Ливия и Мали.

Начальник алжирского Генштаба выразил благодарность и за приглашение на конференцию, а также передал приветствие Владимиру Путину, российскому народу и Вооруженным силам страны от Верховного главнокомандующего алжирскими Вооруженными силами. Также он выразил признательность за вклад России по укреплению стратегической стабильности в Сирии.