Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире MCIS-2021 ТЕГИ

В Алжире заявили о благодарности России за помощь в укреплении оборонного потенциала

Тимур Шерзад
12:24 23.06.2021
Также он выразил признательность за вклад России по укреплению стратегической стабильности в Сирии. 
В Алжире заявили о благодарности России за помощь в укреплении оборонного потенциала
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Алжир благодарен России за укрепление оборонного потенциала и помощь в противостоянии угрозам на фоне ухудшающейся мировой обстановки. Об этом заявил начаштаба Национальной народной армии республики генерал Саид Шанегриха.

«Еще раз хочу подтвердить, что память алжирского народа будет всегда хранить благодарность Советскому Союзу, Российской Федерации за поддержку, которую вы предоставили нашей национальной армии в развитии оборонных возможностей и потенциала. А также - в противостоянии различным вызовам на фоне ухудшения общей обстановки», - сказал он на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу на полях IX Московской международной конференции по безопасности.

Шангериха отметил, что Алжир играет центральную роль для континентальной безопасности и стабильности в Африке. Он отметил наиболее серьезные кризисные факторы в регионе - обстановку в таких странах, как Ливия и Мали. 

Начальник алжирского Генштаба выразил благодарность и за приглашение на конференцию, а также передал приветствие Владимиру Путину, российскому народу и Вооруженным силам страны от Верховного главнокомандующего алжирскими Вооруженными силами. Также он выразил признательность за вклад России по укреплению стратегической стабильности в Сирии. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:13 В стране и мире
Собянин сообщил о рекордном числе москвичей, записавшихся на вакцинацию за сутки
10:48 Армия
Видео
Путин напомнил о вкладе российских военных в освобождение Сирии от террористов
09:29 В стране и мире
Видео
Путин призвал создавать любые новые правила игры только под эгидой ООН
09:20 Армия
Видео
Шойгу: в мире формируются глобальные коалиции, идет разделение на «своих» и «чужих»
09:00 Армия
Видео
Путин поприветствовал участников IX Московской конференции по международной безопасности
Популярное
Видео
Только краски, кисти и фанера: фильм «Кремль-9. Июнь 41-го. Без грифа секретно» расскажет о работе над маскировкой Москвы во время войны
Видео
Акция «Свеча памяти» прошла в Главном храме Вооруженных сил России
Видео
«Линия памяти» из 1418 свечей зажглась на Крымской набережной в Москве
Видео
У стен Музея Победы в Москве стартовала масштабная акция «Свеча памяти»
Видео
Опубликованы кадры перевозки частицы Вечного огня в Главный Храм ВС РФ на бронеавтомобиле «Тигр»
Видео
Тема номер один: как на Украине оценивают итоги исторического саммита Путина и Байдена
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.