Шойгу заявил, что Россия и Монголия настроены на развитие отношений в военной и военно-технической сфере

Россия и Монголия успешно выполняют программу военного сотрудничества и настроены на развитие отношений в военной и военно-технической сфере, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Монголии Гурсэдийном Сайханбаяром в среду на полях Московской международной конференции по безопасности.

Шойгу отметил, что это первая его встреча Сайханбаяром, занявшим пост министра обороны Монголии.

«У нас сложилась давние отношения с вашим предшественником, надеюсь, что такие же отношения будут и с вами. Тем более что у нас помимо личных отношений, отношений наших стран и народов, отношений наших руководителей, президентов наших стран, богатая насыщенная история, история друзей, которые долгие столетия были рядом», - констатировал глава российского оборонного ведомства.

Он отметил, что в этом году будет отмечаться столетие дипломатических отношений между двумя странами и столетний юбилей Вооруженных сил Монголии.

«Мы, конечно, будем принимать самое активное участие в мероприятиях, на которые вы нас пригласили. Кроме этого, у нас большая программа, несмотря на пандемию, совместных мероприятий», - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что часть мероприятий программы уже успешно реализованы, в том числе учения, часть еще предстоит провести.

В свою очередь Сайханбаяр поблагодарил Шойгу за приглашение на конференцию и организацию двусторонней встречи.

«Наше правительство придает приоритетное значение отношениям с РФ и проводит политику последовательного развития всеобъемлющего стратегического партнерства с Россией ... Искренне признательны за развитие военного и военно-технического сотрудничества между нашими странами, подготовку военных кадров в учебных заведениях Минобороны России», - подчеркнул министр обороны Монголии.

По его словам, долгосрочная программа военного сотрудничества, принятая двумя странами в 2018 году, вывела сотрудничество двух государств на качественно новый уровень.