Армия MCIS-2021 Шойгу: Россия намерена развивать сотрудничество с Алжиром во имя стабильности в Африке Тимур Шерзад Министр подчеркнул, что Россия стремится создать эффективную систему международной безопасности на принципах равноправия и взаимоуважения. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Сергей Шойгу заявил, что Россия намерена развивать сотрудничество с Алжиром для укрепления стабильности в Африке. «С удовольствием и удовлетворением отмечаем, что Алжир как стратегический партнер России на Африканском континенте разделяет наши взгляды на проблемы региональной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом. Важно вместе противостоять этим угрозам, ставшим очередным удобным инструментом в руках западных держав», — сказал Шойгу на встрече с начальником штаба Национальной народной армии Алжира Саидом Шанегрихой на полях IX Московской конференции по международной безопасности. Министр подчеркнул, что Россия стремится создать эффективную систему международной безопасности на принципах равноправия и взаимоуважения. Он поблагодарил алжирского начштаба за участие в IX Московской международной конференции по безопасности. По словам Шойгу, Минобороны России проводит этот форум уже давно, демонстрируя открытость к диалогу и сотрудничеству. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика