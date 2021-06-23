Герасимов: активность НАТО у границ РФ возросла и носит провокационный характер
Так, в Черном море и на Балтике постоянно действуют корабли стран альянса, оснащенные высокоточными ракетами и оружием большой дальности.
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Активность НАТО
Активность НАТО у границ России значительно возросла и носит провокационный характер. Об этом на конференции рассказал глава Генштаба Валерий Герасимов.
«На фоне развала системы контроля над вооружениями НАТО предпринимаются шаги по продвижению инфраструктуры к границам России. Приоритетом стали передовые формирования на территории новых членов альянса. Сначала это была миссия по охране воздушного пространства, сегодня силы передового базирования наряду с авиацией включая соединения сухопутных войск», - отметил Герасимов.
Так, в Черном море и на Балтике постоянно действуют корабли стран альянса, оснащенные высокоточными ракетами и оружием большой дальности.