Армия Генштаб ВС РФ: Россия разработала средства для нейтрализации угрозы со стороны глобальной ПРО США Андрей Аркадьев Развертывание глобальной ПРО США провоцирует гонку вооружений, отметил Глава Генштаба ВС РФ. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Россия разработала средства для нейтрализации угрозы со стороны глобальной ПРО США, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. «В настоящее время элементы американской системы ПРО уже развернуты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Продолжается их наращивание за счет создания наземного комплекса ПРО в Польше, придания кораблям НАТО и Японии противоракетного потенциала», - сказал он на Московской конференции по международной безопасности. Создание Соединенными Штатами глобальной системы противоракетной обороны ведет к гонке вооружений, отметил глава Генштаба. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика