Генштаб ВС РФ: Россия разработала средства для нейтрализации угрозы со стороны глобальной ПРО США
Развертывание глобальной ПРО США провоцирует гонку вооружений, отметил Глава Генштаба ВС РФ.
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Россия разработала средства для нейтрализации угрозы со стороны глобальной ПРО США, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.
«В настоящее время элементы американской системы ПРО уже развернуты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Продолжается их наращивание за счет создания наземного комплекса ПРО в Польше, придания кораблям НАТО и Японии противоракетного потенциала», - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.
Создание Соединенными Штатами глобальной системы противоракетной обороны ведет к гонке вооружений, отметил глава Генштаба.