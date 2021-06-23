В Белоруссии заявили о причастности США к подготовке переворота в стране

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин выступая на Московской конференции по международной безопасности обвинил государственные структуры Соединенных Штатов в причастности к организации переворота в Республике.

По словам главы военного ведомства этой страны, у следственных органов есть неопровержимые доказательства того, что в США подобные попытки предпринимались.

«В ходе совместной операции белорусских и российских спецслужб была пресечена подготовка мятежа с физическим устранением главы белорусского государства и членов его семьи», - заявил Хренин.

Ранее, 17 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовившемся покушении на него и его сыновей. Согласно заявлению КГБ страны, заговорщики также планировали вооруженный мятеж и насильственный захват власти.