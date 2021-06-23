Минобороны Белоруссии: идет глобальная прокси-война за будущее мира

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренен заявил: идет глобальная прокси-война за будущую модель мироустройства. Он сделал это на IX Московской международной конференции по безопасности.

«Сегодня, по нашему мнению, идет глобальная прокси -война за будущую модель мироустройства между транснациональными и национальными элитами. Выгодополучатели в этой войне всячески пытаются остаться в тени, но они видны», - подчеркнул Хренин.

Белорусский министр отметил, что результатом амбиций сторонников однополярного мира будет смещение независимых правительств и стирание государственных границ между странами. Все это, по его словам, будет осуществляться за счет управляемого хаоса.

