Благодаря российской военной помощи удалось освободить большую часть территорий России от международных террористов, а также не допустить распада сирийского государства. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, выступая с приветственным словом к участникам IX Московской конференции по международной безопасности.

Президент отметил, что, в свою очередь, благодаря политико-дипломатической работе в рамках Астанинского формата вместе с Турцией и Ираном удалось начать процесс сирийского урегулирования под эгидой ООН. При значительном вкладе России также был остановлен конфликт в Нагорном Карабахе.

Министерство обороны России 22-24 июня 2021 года проводит IX Московскую конференцию по международной безопасности, на которой будут обсуждаться самые актуальные проблемы и тенденции в сфере международной военной политики.