Шойгу: Украина спровоцировала очередной кризис в Донбасс накануне саммита в Брюсселе

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина вновь спровоцировала кризис в Донбассе, на этот раз накануне брюссельского саммита с НАТО.

«В качестве примера можно привести действия Украины, которая накануне брюссельского саммита спровоцировала очередной кризис в Донбассе», - отметил министр на IX Московской конференции по международной безопасности.

Шойгу констатировал, что это подтверждает мнение относительно того, что формальный диалог, предлагаемый Брюсселем в рамках Совета Россия-НАТО не снижает напряженность. Тем более что некоторые европейские страны все еще заинтересованы в том, чтобы эскалация конфликта с Россией продолжалась.