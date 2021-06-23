«Сдерживание России и Китая»: Шойгу назвал главную задачу НАТО
Министр обороны России Сергей Шойгу выступил на IX Московской конференции по международной безопасности.
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НАТО стала глобальным военно-политическим союзом, главной задачей которого стало сдерживание России и Китая. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Саммит НАТО, состоявшийся в Брюсселе 14 июня, стал подтверждением трансформации блока из регионального в глобальный военно-политический союз, главной задачей которого определено сдерживание России и Китая», - заявил Шойгу в ходе выступления на IX Московской конференции по международной безопасности.
Министерство обороны России 22-24 июня 2021 года проводит IX Московскую конференцию по международной безопасности, на которой будут обсуждаться самые актуальные проблемы и тенденции в сфере международной военной политики.