Армия «Сдерживание России и Китая»: Шойгу назвал главную задачу НАТО Алена Миронова Министр обороны России Сергей Шойгу выступил на IX Московской конференции по международной безопасности. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: НАТО стала глобальным военно-политическим союзом, главной задачей которого стало сдерживание России и Китая. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. «Саммит НАТО, состоявшийся в Брюсселе 14 июня, стал подтверждением трансформации блока из регионального в глобальный военно-политический союз, главной задачей которого определено сдерживание России и Китая», - заявил Шойгу в ходе выступления на IX Московской конференции по международной безопасности. Министерство обороны России 22-24 июня 2021 года проводит IX Московскую конференцию по международной безопасности, на которой будут обсуждаться самые актуальные проблемы и тенденции в сфере международной военной политики. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика