Заместитель Министра обороны РФ провел переговоры с министром обороны Зимбабве

Во вторник, 22 июня, «на полях» IX Московской конференции по международной безопасности состоялась рабочая встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал- полковника Александра Фомина с министром обороны Республики Зимбабве Оппах Мучингури-Кашири.

В ходе встречи были обсуждены имеющиеся проекты сотрудничества в оборонной сфере, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на Африканском континенте.

Встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее наращивание многопланового взаимодействия.