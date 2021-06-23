В Петербурге произошло столкновение судов в акватории Невы

Теплоход и маломерное судно столкнулись во время движения по реке Неве в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел во вторник вблизи второго Елагина моста в акватории средней Невки. Об этом сообщает ГУ СК России по Петербургу.

В результате случившего маломерное судно, на борту которого в тот момент находились шесть человек, затонуло. Безопасность и доставку на берег людей обеспечили спасатели. Пострадавших не было.

В настоящее время следователи устанавливают все подробности произошедшего, а также ищут очевидцев и свидетелей аварии. Материальный ущерб, который повлекло столкновение и потопление водного транспорта, также определяется.