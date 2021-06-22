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Военнослужащие ЮВО приступили к совершению марша на штатной технике для восстановления Крыма после потопа

Алена Миронова
10:12 22.06.2021
Для оказания помощи населению полуострова от Минобороны задействованы около 21,5 тысяч человек, а также 1367 единиц автомобильной и специальной техники.
Военнослужащие ЮВО приступили к совершению марша на штатной технике для восстановления Крыма после потопа
© Фото: ТРК "Звезда"
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В целях оказания помощи в ликвидации последствий ЧС на Крымском полуострове в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указанием Министра обороны России Сергея Шойгу сводный отряд подразделений радиационной, химической и биологической защиты соединения Южного военного округа, дислоцированного в Новочеркасске, приступил к совершению марша на штатной технике протяженностью свыше 800 километров в район выполнения поставленных задач.

После прибытия в районы Крымского полуострова, пострадавшие от последствий ливневых осадков, военнослужащие подразделений РХБЗ ЮВО с использованием специальных средств приступят к выполнению задач по специальной обработке и дезинфекции социальных объектов, фасадов зданий, дорог а также участков местности.

Сводный отряд ЮВО составляют специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты, предназначенные для проведения дезинфекционных мероприятий с комплексами для проведения аэрозольной дезинфекции транспорта, зданий, сооружений и необходимым запасом дезинфектантов.

Для оказания помощи населению полуострова от Минобороны задействованы около 21,5 тысяч человек, а также 1367 единиц автомобильной и специальной техники.

Работы по оказанию помощи с участием военнослужащих развернуты в 36 пострадавших от наводнения населенных пунктах.

Мобильные отряды Минобороны России выполняют задачи по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной обильными осадками в Крыму, во взаимодействии с межведомственным оперативным штабом по ликвидации последствий ЧС, созданным властями полуострова.

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