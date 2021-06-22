«Чита Помнит»: волонтеры выложили изображение танка ВОВ Т-34 накануне Дня памяти и скорби

Накануне Дня памяти и скорби на Мемориале Боевой и Трудовой славы забайкальцев в Чите волонтеры выложили изображение танка Великой Отечественной войны Т-34.

Более пяти тысяч свечей было закуплено заранее для проведения акции. Из них и была создана светящаяся картина. Также свечками выложили слова «Чита» и «Помним».

Ранее в Ростовской области зажгли свечи в память о погибших на войне. Общий лозунг «Помним» каждый год в ночь на 22-е июня объединяет всю нашу огромную страну.