Армия Военнослужащие горных подразделений Южного военного округа совершили восхождение на вершину горы Казбек Кира Карон На вершину горы Казбек совершили восхождение 20 военнослужащих горных подразделений Южного военного округа. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: 20 военнослужащих горных (высокогорных) подразделений Южного военного округа совершили восхождение на вершину горы Казбек. «Свое восхождение мы посвятили красноармейцам, сложившим головы в борьбе с фашистскими оккупантами на Северном Кавказе. В годы войны бои проходили часто на высоте нескольких тысяч метров над уровнем моря, требовали от солдат большой выносливости и специальной горной подготовки. Они стойко держались в суровых снегах и льдах Кавказа, надежно заперли все перевалы и проходы через Главный Кавказский хребет. Устремляясь к сияющим горным вершинам, сегодня мы отдаем дань великому подвигу наших альпинистов», – пояснил начальник горной подготовки ЮВО капитан Михаил Петров. © Минобороны РФ Подъем военные альпинисты начали с пограничной заставы в Кармадонском ущелье Северной Осетии. © Минобороны РФ © Минобороны РФ В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика