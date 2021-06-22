В Баренцевом море отдали почести североморцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Сегодня экипаж базового тральщика «Ельня» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота вместе с участниками Русского географического общества возложили венки и цветы на воду Баренцева моря в местах гибели большого охотника за подводными лодками БО-224 и крейсерской подводной лодки Северного флота «К-2».

Координаты мест гибели были точно установлены флотскими гидрографами в этом году во время совместной комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества под названием «Помни войну!». Большой охотник БО-224 погиб в конце войны – в 1945 году. Он был торпедирован подводной лодкой U-995.

Останки крейсерской подводной лодки ранее были обнаружены силами поисково-спасательного обеспечения Северного флота. Долгое время оставались сомнения о том, какой тактический номер она имеет. Это могли быть подводные лодки К-1, К-2, К-3, К-22 и К-23, погибшие в разные периоды Великой Отечественной войны в Баренцевом море.

Однако после работы в архиве Военно-морского флота научный руководитель Комплексной экспедиции капитан 1 ранга Алексей Корнис сделал однозначный вывод, что в данном районе могла находиться только «К-2». Она погибла на немецком минном заграждении «Бантос-А» при развертывании к берегам Норвегии.

Памятные мероприятия состоялись в преддверии 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны в этом районе впервые. Помимо военнослужащих Кольской флотилии разнородных сил и членов РГО в них приняли участие по трое юнармейцев из города воинской славы Полярного и мурманских нахимовцев, которые приехали на летние каникулы к родителям.